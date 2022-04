Le potentiel du Maroc en matière d’attractivité des investissements et son positionnement en tant que hub vers l’Afrique ont été sous les projecteurs lors d’une rencontre organisée récemment à la Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève (CICG), en présence d’un parterre d’acteurs économiques et de chefs d’entreprises suisses.

Organisée par la Chambre de commerce suisse au Maroc (CCSM), et la CCIG, cette rencontre intitulée « Focus Maroc », a été marquée par des exposés mettant en avant les opportunités qu’offre le Royaume aux investisseurs dont la stabilité politique et institutionnelle, la maîtrise des équilibres macroéconomiques, la position géographique stratégique au carrefour de l’Europe et de l’Afrique et une économie diversifiée.

Les intervenants ont aussi évoqué les accords de libre-échange signés avec une cinquantaine de pays permettant l’accès à un marché de plus d’un milliard de consommateurs, ainsi que l’adoption de stratégies qui permettent de donner plus de visibilité aux investisseurs. Ils ont de même abordé les fondamentaux macroéconomiques solides du Maroc dont le taux de croissance positif, et une inflation maîtrisée.

L’accent a été également mis sur le développement des infrastructures aux normes internationales dont le port Tanger Med, la mise en place de plusieurs zones industrielles, et les performances de Casablanca Finance City (CFC)

Les intervenants se sont arrêtés sur la vocation du Royaume en tant que porte d’entrée vers l’Afrique, faisant observer que les entreprises marocaines sont présentes en force dans différents secteurs stratégiques à l’échelle du continent.

Dans un exposé sur « Maroc: Terre d’investissement et porte vers l’Afrique », Ali Mehrez, de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a mis en exergue la stabilité dont jouit le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Il a évoqué, de même, les spécificités caractérisant l’environnement favorable aux affaires, l’ensemble attractif d’incitations à l’investissement, la disponibilité des parcs industriels, des infrastructures de classe mondiale, la position stratégique du Royaume, les multiples accords de libre-échange, une main-d’œuvre jeune et qualifiée, outre le développement de secteurs performants de l’industrie.