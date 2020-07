Des investissements d’environ 40 milliards seront réalisés chaque année dans les divers domaines de compétence du ministère de l’Équipement, a annoncé lundi à Rabat le ministre de l’Équipement, du transport et de la logistique, Abdelkader Amara.

Répondant à une question centrale à la Chambre des représentants sur “les mesures du gouvernement pour la continuité des grands chantiers d’équipement et soutenir le secteur du transport”, Amara a fait savoir qu’il s’agit de parachever le méga-projet de voie express Tiznit-Laâyoune- Dakhla pour un investissement de plus de 10 MMDH et d’assurer le raccordement routier du port du Nador West Med pour 1,3 MMDH, en plus de l’autoroute Guercif-Nador (4,5 MMDH).

On prévoit aussi le triplement des tronçons d’autoroute au niveau de la région Casablanca-Settat avec un investissement dépassant les 5 MMDH, a-t-il ajouté. “Nous sommes en train de boucler une étude sur le projet relatif à l’autoroute Marrakech El Kelâa – Beni Mellal – Khénifra, d’un cout de quelque 12 MMDH, a-t-il relevé, précisant que 430 MMDH ont été investis en 20 ans dans des domaines relevant des compétences du ministère