Selon le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, dans le cadre de la crise sanitaire, le soutien aux entreprises marocaines ne s’est pas limité aux grandes structures, précisant que 89% des bénéficiaires du programme “Damane Oxygène” sont des très petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 MDH et 11% dont des petites et moyennes entreprises dont 10% réalisent un chiffre d’affaires entre 10 et 200 MDH et 1% dégagent un chiffre d’affaires entre 200 et 500 MDH.

Concernant les établissements et les entreprises publics (EEP), Benchaâboun a mis en avant une série de mesures destinées au soutien des établissements touchés par la crise, à travers la mise en place d’une garantie spéciale pour permettre aux EEP impactés de bénéficier de nouvelles ressources financières, afin de renforcer leur financement permanent, soutenir leurs activités, garantir une croissance durable et réduire leurs dettes envers les petites et moyennes entreprises (PME).

A cet égard, un accompagnement spécial a été réservé à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) qui a bénéficié, à ce stade, d’un virement urgent d’un milliard de dirham (MMDH) du budget général de l’Etat, a-t-il dit, notant que Royal Air Maroc (RAM) bénéficiera à son tour d’un appui financier de 6 MMDH.

Et de poursuivre que la deuxième étape, dans le cadre de la stratégie de la gestion de cette crise, vise à accompagner les entreprises sur les six prochains mois pour reprendre leurs activités en parallèle avec l’allègement progressif du confinement sanitaire, dans le but de sauvegarder les emplois, ce qui est traduit par les dispositions contenues dans le PLFR 2020.

Dans ce sens, Benchaâboun a indiqué que le solde restant du Fonds spécial sera consacré à la poursuite de l’accompagnement social des secteurs qui continueront à faire face aux difficultés induites par la pandémie, ajoutant que cet accompagnement sera activé dans un cadre contractuel avec les différentes parties prenantes basé sur la sauvegarde de l’emploi et l’intégration dans le secteur formel.