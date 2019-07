La 6ème session du Comité conjoint chargé du suivi de l’Accord de libre-échange Maroc-USA s’est tenue, ce mardi à Rabat, sous la co-présidence du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et du représentant adjoint du commerce des Etats-Unis pour l’Europe et le Moyen-Orient, Dan Mullaney.

Lors de cette réunion, Elalamy a indiqué que les investissements directs étrangers (IDE) en provenance des Etats-Unis d’Amérique ont connu une hausse durant la période allant de 2012 à 2018, et représenté en 2018 environ 5,2% du total des flux des IDE entrants au Maroc, ajoutant que la présence de plus de 120 entreprises américaines au Maroc est un signe de confiance dans potentiel du pays.

Il a également souligné que la nouvelle liaison aérienne directe entre Casablanca-Miami, qui vient s’ajouter à celle de Casablanca-New York et Casablanca-Washington, offre des perspectives prometteuses aux entreprises américaines et conforte la position du Maroc en tant que terre appropriée à l’investissement.