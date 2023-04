Habituellement, le mois de Ramadan génère de fortes audiences sur les différents médias (TV, radio, affichage, etc.), en lien avec un changement dans les habitudes de consommation. Il en résulte, au cours du mois sacré, des pics plus ou moins notoires des investissements publicitaires au Maroc.

Cette année, le mois sacré semble avoir démarré timidement en matière d’investissements publicitaires. C’est le diagnostic dressé par le spécialiste Imperium, qui a passé sous scan l’investissement dans la publicité, au cours des premiers jours du Ramadan, sur les différents canaux de communication.

Ainsi, pour la période s’étalant du 23 mars au 1er avril 2023, les investissements publicitaires se sont élevés, en brut, à un peu plus de 394 millions de DH, toutefois en repli de 3,2 % par rapport à l’année précédente.

la télévision toujours en tête

La télévision enregistre une baisse de 13,6 % durant les premiers dix jours du mois de Ramadan tout en absorbant 56,4 % de part de marché.

L’affichage, quant à lui, enregistre une hausse de 0,2 %, soit 19 % de part de marché, suivi de la radio qui s’apprécie de 13,7 % pour capter 12,5 % de part de marché, puis le digital, qui connaît une augmentation de 9,1 %, pour 6,1 % de part de marché. Enfin, la presse enregistre une hausse de 139,4 % et occupe 6 % de part de marché.

Les secteurs qui investissent le plus

Dans le top 5 des secteurs qui ont le plus investi au cours de la première dizaine de Ramadan, on retrouve l’Alimentation (+6,2 % Vs +36 % en 2022), les Télécommunications (- 12,4 % Vs +6 % en 2022), la Banque-Assurance (-16,3 % Vs -42 % en 2022), les Boissons (+23,5 % Vs -4 % en 2022) et le BTP (- 21,7 Vs +5 % en 2022).

Bien qu’ayant augmenté considérablement leurs investissements publicitaires par rapport à 2022, viennent ensuite les secteurs de la Distribution (+ 48 %), du Voyage/Tourisme (+89 %), de l’Information/Média (+70,7 %), de la Culture/Loisirs (+162 %) et de l’Energie (+116 %).

Plus d’annonceurs pour la presse et l’affichage en 2023

Si les budgets publicitaires connaissent une nette baisse en valeur, la présence d’annonceurs sur cette période du Ramadan a augmenté par rapport à 2022. 990 annonceurs ont répondu présents ces 10 premiers jours de Ramadan (vs 726 en 2022). Fait marquant: c’est la Télé et la Presse qui ont vu le plus augmenter le nombre de leurs annonceurs, avec respectivement 4 annonceurs et 284 annonceurs ayant communiqué sur ces médias.