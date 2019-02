Pas moins de 33 projets touristiques sortiront de terre dans les prochaines années à Béni Mellal, d’un coût de 220 millions de dirhams, selon une annonce faite par le délégué provincial du tourisme, Abdelfettah Baouden.

Dans une interview donnée à l’agence MAP, il précise que lesdits projets concernent notamment de nouveaux établissements hôteliers dont la majorité sont en cours de construction, ce qui est à même de diversifier et de doubler la capacité d’hébergement, outre la création de nouveaux emplois dans cette ville à fort potentiel touristique mais toujours sous-exploité.

Il a, à ce propos, relevé la richesse du patrimoine matériel et immatériel de la ville ainsi que la diversité de ses sites naturels tout comme dans toute la région de Béni Mellal-Khénifra, notant tout particulièrement que le tourisme de montagne à Béni Mellal, Khénifra et Azilal est en haut du tableau sur le plan de l’attractivité.

Une niche qu’il convient de promouvoir davantage, a-t-il préconisé, plaidant aussi pour la promotion du tourisme rural, surtout dans les villes de Fquih Ben Saleh et Khénifra qui peuvent valoriser à la fois leurs potentialités agricoles et touristiques et du coup, permettre aux populations locales de diversifier leurs revenus.

Mais il n’en reste pas moins que malgré les potentialités indéniables de cette région, la relance du secteur touristique demeure encore un défi à relever, au vu des contraintes qui freinent cet essor, entre autres, le coût très élevé en matière d’investissements dans la promotion du tourisme de montagne qui s’adjuge la part du lion sur le plan de l’attractivité des touristes à hauteur de 80 % sur l’ensemble des autres niches.

Pour relancer le tourisme dans la région, M. Baouden plaide pour la mutualisation des efforts de l’ensemble des acteurs concernés, pouvoirs publics, élus locaux, opérateurs privés ainsi que les fédérations actives dans le domaine et ce, en vue de promouvoir l’image et l’attractivité de la région de Béni Mellal-Khénifra, insistant aussi sur le rôle des voyagistes et tour-opérateurs sur ce registre.

Tout en soulignant que cette démarche participative est au cœur de la vision 2020 qui promeut un partenariat public-privé, il a réitéré son appel pour une réelle promotion du tourisme de montagne, une niche encore sous-exploitée, assurant que la démarche s’oriente désormais vers la consolidation d’un tourisme de montagne durable.

Il n’a pas enfin manqué d’inciter les investisseurs privés à prendre part à ce chantier prometteur, surtout au niveau de l’amélioration du transport touristique, des prestations d’hébergement et de restauration, du renforcement de la capacité d’accueil, ou encore la facilitation de l’accès aux sites touristique de haute-montagne.

Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, le tourisme est resté longtemps à la traîne. Preuve, l’aéroport de Béni Mellal situé à seulement 8 km de la ville qui malgré sa vaste emprise au sol de 170 hectares, il n’en reste pas moins que le nombre des mouvements d’avions y est extrêmement réduit, puisque le trafic régulier ne dépasse pas, en moyenne annuelle, deux vols par jour. Mais les prochaines années changeront certainement la donne puisque les investisseurs commencent à s’intéresser à la cette niche prometteuse, longtemps délaissée.

Des projets d’infrastructures touristiques en matière d’hébergement et de loisirs seront réalisés dans la région. Le site touristique phare de Bin El Ouidane a bénéficié l’année dernière de la validation de quatre importants projets concernant la construction d’hôtels, de résidences de vacances, de clubs et de maisons d’hôtes pour un montant global d’environ 120 millions de Dirhams.

Le secteur touristique est donc appelé dans les années à venir à jouer un rôle de premier plan dans l’essor économique et social de la région. Cependant, il convient de noter que de nombreuses ressources économiques et naturelles dans la région, peu ou mal exploitées, méritent aujourd’hui d’être valorisées dans le cadre d’une stratégie économique régionale intégrée.

IM