Infomédiaire Maroc – La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) entreprend, depuis le 25 janvier, un road show aux Etats-Unis destiné à promouvoir les opportunités d’investissement dans le secteur touristique au Maroc.

Cette mission, 1ère du genre, organisée en partenariat avec l’ambassade du Maroc à Washington et la National US Arab Chamber of Commerce (NUSACC), constitue une opportunité excellente pour les entreprises et les particuliers américains désireux d’investir dans le secteur touristique à forte croissance au Maroc.

Ce voyage, qui comprend 3 étapes (Los Angeles, Washington et New York), a pour objectif de mettre en avant les atouts du secteur touristique au Maroc, sa position géostratégique, sa stabilité, ses infrastructures, son climat favorable aux affaires et les incitations qu’il offre aux investisseurs, y compris l’accord de libre-échange Maroc-USA, ainsi que d’étudier les possibilités de partenariat ou de soutien aux hommes d’affaires intéressés par les opportunités d’investissement dans le secteur.

Rédaction Infomédiaire