Infomédiaire Maroc – La conférence la plus importante de l’industrie mondiale des phosphates, Phosphates 2018, organisée par CRU Group, se tiendra du 12 au 14 mars 2018 à Marrakech.

L’événement est organisé en partenariat avec l’International Fertilizer Industry Association (IFA), sous l’égide du Groupe OCP.

Et pour sa 11ème édition, cet événement attirera plus de 500 décideurs économiques et opérationnels couvrant toute la chaîne d’approvisionnement en phosphates et en engrais, pour explorer la dynamique de l’offre et de la demande ainsi que les dernières technologies pour l’extraction et la production.

Rédaction Infomédiaire