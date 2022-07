L’introduction en Bourse de Disty Technologies a été souscrite 1,34 fois par 1.364 souscripteurs, a annoncé, mercredi, Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca.

Le montant global souscrit à l’issue de cette opération s’est élevé à plus de 230 millions de dirhams (MDH), correspondant à 809.905 actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 74,64%, a précisé Senhaji lors de la cérémonie de première cotation de la société.

Et d’ajouter que Disty Technologies a opté pour une introduction en bourse pour une levée globale de 171 MDH à travers une cession d’actions, couplée à une augmentation de capital de 62 MDH.

Le nombre des actions attribuées a atteint 100% des actions demandées, notant que les 12 régions ont souscrit à l’IPO de cet opérateur de la distribution de produits et solutions informatiques.

Par type d’investisseur, 62,71% des actions ont été attribuées à des investisseurs institutionnels (85) ayant souscrit à l’IPO, tandis que 5% des souscripteurs sont des personnes morales (24) et 32,3% des personnes physiques (1.255).

Les investisseurs institutionnels sont à 100% des marocains, au même titre que les personnes morales ayant souscrit à l’IPO, alors que 99% des personnes physiques sont marocaines et 1% étrangères.

Par région, les investisseurs issus de Casablanca-Settat ont raflé 81,44% des actions soit 729, tandis que les souscripteurs des Régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès se sont accaparés 4,12% des actions (164) et 1,74% (92), respectivement.

En s’introduisant en bourse, Disty Technologies représente la 77ème société cotée et constitue la première transaction dans le Compartiment « Alternatif A » dédié aux petites et moyennes entreprises (PME) et la première introduction d’une entreprise accompagnée par le programme Elite, lancé par la bourse de Casablanca.

La valeur est cotée en continu à partir de ce mercredi, sous le libellé « Disty Technologies ».

« La réussite de cette IPO dans le contexte actuel représente une grande symbolique pour la Bourse de Casablanca en particulier, et pour le marché financier en général », a déclaré à cette occasion le Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad.

C’est un signal de confiance très fort pour l’ensemble des acteurs économiques, et son succès illustre clairement la forte capacité de la Bourse de Casablanca à contribuer activement au financement du secteur privé marocain et au développement de la PME, a-t-il ajouté.

Disty Technologies est la première entreprise à s’introduire sur le nouveau marché alternatif de la Bourse de Casablanca. C’est un marché que nous avons créé au sein de la Bourse grâce à l’adoption de notre nouveau règlement général, et qui est exclusivement dédié aux PME, a expliqué Mokdad expliquant qu’il bénéficie de règles adaptées et de plusieurs allègements en termes de critères d’admission et d’obligations d’information et de gouvernance.

Cette IPO est également la première opération d’une entreprise ayant réalisé le parcours Élite, notre programme d’accompagnement des PMEs. « J’espère qu’elle constituera un exemple pour d’autres PME et encouragera de nombreuses autres entreprises à franchir le pas et à s’introduire en bourse », a-t-il conclu.