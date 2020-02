Le vice-ministre iranien de la Santé, Iraj Harirchi, a été contrôlé positif au nouveau coronavirus, a indiqué ce mardi un responsable du ministère. “Le test sur M. Harirchi, vice-ministre de la Santé qui était sur les lignes de front face au coronavirus, s’est révélé positif”, a annoncé sur Twitter Alireza Vahabzadeh, conseiller média du ministre de la Santé.

Au cours d’une conférence de presse lundi avec le porte-parole du gouvernement Ali Rabii, le vice-ministre a toussé à plusieurs reprises et paraissait transpirer.

Lors de cette conférence, Harirchi avait démenti le propos d’un député selon lequel 50 personnes auraient perdu la vie des suites de l’épidémie de coronavirus à Qom, épicentre du virus en Iran, promettant de démissionner si ce chiffre était confirmé.

L’Iran a confirmé 34 nouveaux cas et trois décès mardi, portant le nombre de personnes infectées à 95 et le nombre total de morts à 15, soit le bilan le plus élevé après la Chine, où plus de 2 600 personnes ont perdu la vie.

Selon le ministère de la Santé, la plupart des cas concernent des personnes qui s’étaient récemment rendues à Qom, qui n’a pas encore été mise en quarantaine