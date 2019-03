La première chaîne de télévision irlandaise (RTE One) consacrera à partir de ce, jeudi, une programmation au Maroc dans le cadre de sa nouvelle émission «Celebrity Globetrotter» dédiée au voyage.

Dans le spot présentant l’émission, qui sera diffusée en six épisodes en prime time, la chaîne montre des paysages splendides du Royaume et ses atouts naturels, ainsi que différents sites historiques et touristiques, en dévalant les montagnes de l’Atlas jusqu’à la côte de Casablanca, en passant par Rabat, Chefchaouen, Fès, Volubilis, Taza, Salé et des villages berbères.

Le concept de l’émission consiste à emmener six personnalités irlandaises de différents horizons à la découverte du Maroc. Une fois sur place, ils joueront eux même le rôle de guides pour montrer aux téléspectateurs les différents sites à visiter. Ils peuvent aussi le faire sur le terrain en emmenant d’autres voyageurs sur les itinéraires qu’ils ont visités et appréciés.

Participent à cette émission le sénateur David Norris, Dana Rosemary Scallon, ancienne députée européenne, l’écrivaine et journaliste Victoria Mary Clarke, le chanteur Derek Burke, la comédienne Alison Spittle et l’athlète olympique et vainqueur de l’émission MasterChef, David Gillick.

Tout au long des six émissions programmées durant le mois de mars, ces célébrités se baladeront dans les souks, dégusteront la cuisine marocaine traditionnelle et participeront aux différentes activités de divertissement local.

IM