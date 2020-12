Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a révélé mardi avoir déménagé de la Californie vers le Texas, laissant craindre une possible délocalisation du géant automobile vers cet Etat du sud des Etats-Unis à la fiscalité avantageuse. Musk, l’un des dirigeants les plus médiatisés de la Silicon Valley, a critiqué à plusieurs reprises les restrictions imposées par les autorités de Californie à cause de la pandémie de coronavirus, et qui ont menacé, selon lui, de mettre à l’arrêt la production de voitures des usines Tesla.

“Si une équipe gagne depuis trop longtemps, elle a tendance à devenir un peu complaisante, se croit tout permis et ensuite elle ne gagne plus le championnat. La Californie gagne depuis trop longtemps”, a déclaré au Wall Street Journal le patron du groupe automobile aujourd’hui le plus important au monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quitté la Californie, Musk a d’abord indiqué que ses entreprises ont toujours eu pour base le plus grand État américain.

“Tout d’abord, Tesla et SpaceX ont évidemment des opérations massives en Californie”, a déclaré le natif d’Afrique du Sud. “En fait, il convient de noter que Tesla est le dernier constructeur automobile à encore fabriquer des voitures en Californie. SpaceX est la dernière entreprise aérospatiale qui réalise encore une production importante en Californie”, a-t-il dit.

“Il y avait plus d’une douzaine d’usines automobiles en Californie. Et la Californie était autrefois le centre de la fabrication aérospatiale”, a-t-il poursuivi. “Mes entreprises sont les deux dernières qui restent … C’est un point très important à souligner.”

Musk a ajouté qu’il pense que la Silicon Valley et la région de la baie de San Francisco ont “trop d’influence sur le monde”, mais que cette situation est appelée probablement à changer après la pandémie.

Musk s’en également pris aux réglementations gouvernementales et à la bureaucratie qui, selon lui, ont limité la création de nouvelles startups en favorisant les monopoles et les duopoles.

“Vous avez une forêt de séquoias et les petits arbres ne peuvent pas pousser”, a-t-il déploré, ajoutant que le gouvernement devrait “simplement s’écarter du chemin” des innovateurs.

Le Texas, qui n’a pas d’impôt sur le revenu, offre un important avantage pour Musk, deuxième fortune au monde derrière Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. La Californie, en revanche, est connue pour ses taxes élevées et ses politiques réglementaires strictes.

Musk n’est que le dernier d’une série de cadres et d’employés de startups qui ont quitté la région de la baie de San Francisco pour des endroits moins chers depuis que la pandémie a favorisé le travail à distance.

La semaine dernière, Hewlett Packard Enterprise a annoncé qu’elle prévoyait de déménager son siège social au Texas, et plus tôt cette année, Palantir Technologies, fondée dans la Silicon Valley en 2003, a déménagé sa base d’opérations à Denver.