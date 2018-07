Infomédiaire Maroc – Une convention de partenariat entre la Rabita Mohammadia des Oulémas et la Ligue islamique mondiale a été signée ce lundi à Rabat, en vue de renforcer les valeurs de juste milieu et de modération et lutter contre l’extrémisme et le terrorisme.

Cette coopération vise à jeter les bases d’un partenariat constructif entre les 2 institutions pour diffuser un discours éclairé et imprégné de valeurs de modération et de juste milieu, dans l’ultime but de lutter contre le discours d’extrémisme et de terrorisme.

En vertu de ce partenariat, les 2 parties s’engagent à organiser des colloques, des séminaires, des tables rondes et des ateliers sur le développement de leurs activités, ainsi qu’à échanger les informations et données.

Et à cet effet, une commission conjointe sera créée pour assurer le suivi et la mise en place d’un programme d’exécution annuel.

Rédaction Infomédiaire