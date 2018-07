Infomédiaire Maroc – La 4ème réunion de la commission de coordination conjointe du programme-pays Maroc-OCDE s’est déroulée hier à Rabat, en présence du Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Pour rappel, le Maroc est le 3ème pays au monde après le Pérou et le Kazakhstan à signer ce programme, « ce qui prouve la confiance dont jouit le Maroc auprès de l’OCDE et la crédibilité de ses engagements et de ses efforts de réforme dans les domaines de la gouvernance et socio-économiques », s’est réjoui à cette occasion El Othmani.

Ce programme-pays Maroc-OCDE vise à évaluer les politiques publiques nationales dans plusieurs domaines, dont l’enseignement, la gouvernance et la convergence des politiques publiques et en matière d’action territoriale, notamment la régionalisation avancée.

Rédaction Infomédiaire