– Al Barid Bank a obtenu en juin 2020 une double consécration à travers :

La certification ISO 9001 de ses Services Mobile Banking ;

Le renouvellement de la certification de ses Activités Monétique ;

Al Barid Bank devient ainsi, le premier Etablissement Bancaire au Maroc à certifier ses activités Mobile Banking et confirme sa ferme volonté de digitaliser sa relation avec ses Clients.

Les audits réalisés par l’organisme de Certification n’ont révélé aucun écart par rapport à la norme ISO 9001 mais ont identifié plusieurs points forts, ce qui démontre la cohérence du Système de Management de la Qualité d’Al Barid Bank et son degré de maturité.

L’obtention de cette double reconnaissance représente une confirmation de la dynamique Qualité enclenchée qui, grâce à l’esprit créatif et innovant des collaborateurs du Groupe Al Barid Bank et leur culture de la satisfaction Client, permettront d’assurer la durabilité du Système de Management Qualité mis en place et d’atteindre sa finalité :

Améliorer en continu la Qualité de service et renforcer la Culture de la Satisfaction Clients ;

Développer des produits innovants et performants ;

Renforcer le positionnement du Groupe Al Barid Bank.

La banque a également, maintenu sa certification ISO 9001 pour ses Activités de Transfert suite au deuxième audit de surveillance réalisé par l’organisme certificateur Bureau Veritas.