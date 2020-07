Une convention portant sur le développement de solutions innovantes avec la production de masques et accessoires pour appareils respiratoires

et le transfert de technologie et de savoir-faire au profit de pays africains Sous la houlette du Ministère de l’éducation Nationale de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et en présence de monsieur Driss OUAOUICHA, Ministre Délégué, l’Université Internationale de Rabat et l’ICESCO signent ce vendredi 10 juillet à 10h au sein des locaux de l’UIR une convention de Partenariat et donnent le coup d’envoi officiel au projet de développement de solutions innovantes contre le Covid-19. Il s’agit notamment d’un projet portant sur la « Production de masques et accessoires pour appareils respiratoires ». La convention de partenariat entre l’ICESCO et l’UIR porte notamment sur les domaines suivants: Mise en œuvre de la chaire « Economie de la connaissance »

Réalisation d’études et de conseils pour le compte de l’ICESCO

Promotion du partenariat international à travers les stages d’étudiants et de staff “ Les solutions innovantes contre Covid-19 sont développées par l’UIR en s’appuyant sur son réservoir d’idées innovantes, son portefeuille de propriété intellectuelle (l’UIR totalise plus de 360 brevets) et sur les infrastructures de son Tech Center dont notamment l’impression 3D, la découpe laser, et le scanner 3D“.

Abdelaziz BENJOUAD Vice-Président à le Recherche & Développement de l’UIR Depuis le début de l’épidémie Covid-19, plus de 18000 visières de protection ont ainsi été fabriquées par l’UIR, avec le soutien du Ministère de l’éducation Nationale de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de l’ICESCO, et distribuées gracieusement aux différents hôpitaux du Maroc, en coordination avec les autorités locales. De même qu’une nouvelle solution d’assistance respiratoire a été développée par l’adaptation de masques Easybreath en coordination avec le Ministère de l’Industrie et le CHU de Rabat. Ce partenariat vise notamment la consolidation des liens étroits entre l’UIR et l’ICESCO et le soutien de transfert de technologie et de savoir-faire au profit des pays africains, notamment en matière de lutte contre Covid-19.