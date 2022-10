Le Maroc a brillé lors du « Top Model of Universe 2022 », un concours destiné à sélectionner les futurs visages du monde de la mode, tenu récemment à Istanbul.

Le jeune marocain Ilias Senhaji a été désigné « Top model of universe 2022″, indique un communiqué des organisateurs. Égérie de la maison de couture marocaine Calamain, le jeune mannequin, âgé de 17 ans, de père marocain et de maman russe a été découvert lors de la Maroc Fashion Week à Marrakech en Juin 2022.

La designer Wafaa Idrissi, icône du caftan marocain a, pour sa part, fait défiler pendant la soirée du grand jury une nouvelle collection de »magnifiques caftans blancs brodées au fil d’or, rehaussés de perles et de cristaux Swarovski, entièrement travaillés à la main par les maîtres artisans du Maroc ».

La touche qui définit Wafaa Idrissi permet de créer « un dialogue entre la tradition et la modernité, l’ouverture et le partage pour faire rayonner la caftan marocain dans le monde entier ».

La gagnante, Miss turkey Defne Sentuk et sa dauphine, miss Pays-Bas, Rosan Lankam ont porté des caftans lors de leurs couronnement.

À l’origine de ce partenariat, la présidente de l’association »Route de la Soie et d’Al-Andalus » et fondatrice de l’Oriental Fashion Show et Maroc Fashion Week Marrakech, Hind Joudar, qui œuvre « sans relâche depuis 18 ans pour développer et faire rayonner le caftan et la mode marocaine à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc ».

La prochaine édition du »Top Model of Universe » se tiendra à Marrakech, relève le communiqué.