Depuis toujours, Jacadi Paris réenchante et transmet, partout dans le monde, le patrimoine intemporel de la mode enfantine de tradition française. Marque contemporaine de prestige, Jacadi Paris propose aux jeunes générations des collections respectueuses de la tendresse et de la fraîcheur de l’enfance : vêtements, layette, puériculture, accessoires et chaussures, pour les enfants de 0 à 12 ans, pour tous les jours et tous les moments de vie. Jacadi Paris c’est aussi une enseigne contemporaine qui suit l’ère de la digitalisation pour être toujours au plus près de ses clients avec l’ouverture de sa nouvelle boutique en ligne au Maroc www.jacadi.ma.

Avec son tout nouveau e-shop, Jacadi Maroc cherche à faciliter la vie des parents !

Accédez aux looks Jacadi Paris directement de chez vous : coupes irréprochables, finesse des tissus, matières impeccables, broderies faites à la main, praticité des vêtements… Tout est pensé pour assurer chic et confort aux enfants comme aux bébés pour passer le reste de cet hiver au chaud et les fêtes en famille avec style. Profitez aussi des collections spéciales Cérémonie et suivez nos conseils pour trouver le cadeau parfait.

Un heureux événement est arrivé? Jacadi Paris vous propose de concocter avec l’aide d’une conseillère dédiée une liste de naissance au service des tout-petits et vous invite à composer les plus précieux des trousseaux et cadeaux à offrir dans l’univers puériculture. Et bien sûr, retrouvez toute la ligne de soins et d’eaux parfumées gorgées d’ingrédients naturels qui sublimeront le moment du soin.

Enfin, profitez de prix réduits allant jusqu’à -50% en accédant à l’Outlet exclusivement disponible en ligne sur www.jacadi.ma

Les équipes Jacadi Maroc dédiées à la vente à distance sauront vous guider même lors de vos achats en ligne directement sur Whatsapp au travers du service de conciergerie connectée. Faîtes-vous livrer vos articles préférés où que vous soyez au Maroc avec l’appui d’une conseillère dédiée disponible via Whatsapp au 06 68 65 81 34.

La promesse de Jacadi Maroc avec son e-shop : améliorer l’expérience client avec des équipes à l’écoute et des articles coup de cœur disponibles à tout moment! Difficile de résister.

A l’occasion du lancement de www.jacadi.ma, profitez de -10% sur tous vos achats en ligne avec le code JACADINOEL du 10 décembre prochain au 25 décembre 2021.