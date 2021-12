Conscients de l’importance stratégique que revêt l’intégration des technologies numériques dans le domaine académique et scientifique et de la nécessité de renforcer et de diversifier les programmes de coopération et de partenariat, notamment avec le secteur privé, Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, et Jerry Cui, Directeur Général de Huawei Technologies Maroc, ont procédé, lundi 6 décembre 2021, à Casablanca, à la signature d’une convention de partenariat entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et Huawei Technologies Morocco, en présence de Présidents d’Université et de responsables du Ministère.

Cette Convention entend jeter les jalons d’un partenariat innovant dans les domaines technologiques et numériques, en vue de faciliter l’accès des étudiants au marché du travail, à travers :

▪ La création, à l’horizon 2025, de 70 Huawei ICT Academy ;

▪ Le développement de programmes de formation et de certification, ouverts aux étudiants, aux enseignants et aux cadres administratifs et techniques ;

▪ Le lancement du Prix de l’Excellence au profit des meilleurs étudiants en matière de réseaux et télécommunications ;

▪ Le soutien de la participation des étudiants aux concours internationaux en lien avec les technologies numériques ;

▪ L’organisation de séminaires et d’ateliers d’échange d’expertises et d’expériences.

▪ Le lancement et la participation des étudiants marocains aux concours annuel Huawei ICT COMPETITION.

Dans son intervention à cette occasion, le Ministre a déclaré que « ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la Feuille de route que le Ministère a adoptée ayant mis les étudiants au centre de ses préoccupations, conformément aux engagements pris dans le Programme gouvernemental 2021-2026 et aux recommandations du Rapport général du Nouveau modèle de développement… Il s’inscrit également dans le cadre des efforts consentis par l’Université marocaine dans l’objectif de renforcer les compétences transversales de ses lauréats pour promouvoir davantage leur employabilité ». Dans ce même sens, il a souligné que « le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation dispose d’un partenariat stratégique avec Huawei, depuis 2018, qui a permis la mise en place de 54 Huawei ICT Academy dans nombre d’Universités et d’Établissements d’enseignement supérieur, en vue de développer les compétences et aptitudes des étudiants ».

Pour sa part, Jerry Cui a précisé que « Huawei accorde un intérêt particulier au transfert des connaissances et des compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication entre les différents acteurs du système éducatif et de recherche ». Il a, dans ce sens, rappelé que « la vision stratégique de Huawei ambitionne de développer plusieurs programmes dans le domaine du numérique à destination des étudiants et des cadres administratifs et pédagogiques, en vue de renforcer leurs compétences ».

En marge de cette cérémonie, le Ministre et le Directeur Général ont présidé la cérémonie de clôture et de remise des prix de la 3ème édition du Programme de formation Seeds for the Future, organisée à Casablanca, du 29 novembre au 6 décembre 2021, et visant à soutenir le développement des compétences des jeunes dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information. Durant cette édition, 36 étudiants, issus des différentes Universités nationales, ont pu bénéficier de cours dans le domaine des réseaux et des télécommunications ainsi que d’activités culturelles et linguistiques.

La cérémonie a été, par ailleurs, l’occasion de distinguer les Universités, les Établissements d’enseignement supérieur, les enseignants et les étudiants ayant obtenu des certifications dans le cadre du Programme Huawei ICT Academy, qui a permis à plus de 5000 étudiants d’être formés et à plus de 1400 étudiants d’être certifiés dans le domaine des technologies d’information et de communication, et à réunir les étudiants participants au concours Huawei ICT COMPETITION, qui connut un très grand engouement de la part des étudiants marocains vu le succès de la première édition en 2020 pendant laquelle les étudiants marocains ont pris la première place au niveau international dans le track cloud et la deuxième place en track Network.

Cette année, plus de 1500 étudiants se sont inscrits et plus de 700 étudiants ont passé l’examen préliminaire après lequel 167 étudiants ont été sélectionnés pour passer l’examen de la phase nationale qui aura lieu en début janvier 2022.