Jaouad Bahaji du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a été élu, lundi, président du Conseil de la commune de Meknès. Le nouveau maire de la cité ismaélienne a obtenu 40 voix sur les 61 sièges que compte la ville.

“Nous sommes appelés à relever un ensemble de défis pour remettre la ville sur les rails du développement, notamment sur les plans économique, culturel et environnemental”, a déclaré Bahaji.

Soulignant que l’ensemble des composantes du Conseil ont une “vision claire qu’ils œuvreront à mettre en œuvre, à travers des programmes bien définis et une méthodologie de travail inclusive”, le nouveau président du Conseil de la commune a invité le secteur privé à participer à la nouvelle dynamique de développement.

Le RNI, l’Union Constitutionnelle (UC) et le Parti de la Justice et du Développement (PJD) sont arrivés en tête aux élections communales à Meknès, au titre du triple scrutin du 8 septembre. Le RNI et l’UC ont obtenu 9 sièges chacun, alors que le PJD a remporté 6 sièges.

Le Parti de l’Istiqlal (PI) est arrivé, lui, en 4ème position avec 5 sièges, suivi du PAM (5 sièges), du Mouvement Populaire-MP, de l’Union Socialiste des Forces Populaires-USFP, du Parti Socialiste Unifié-PSU (3 sièges), de l’Alliance de la Fédération de Gauche-AFG, du Front des Forces Démocratiques-FFD, du Mouvement Démocratique et Social-MDS, du Parti de l’Environnement et du Développement Durable-PEDD, du Parti du Centre Social-PCS, et du Parti du Progrès et du Socialisme-PPS (2 sièges). Plusieurs autres partis ont obtenu un seul siège chacun.