Dans un communiqué diffusé ce samedi, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts annonce un changement à la tête du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

On apprend ainsi que Kamal Hidane, directeur régional de l’Agriculture de Fès-Meknès assurera l’intérim au poste du Commissaire pour la préparation de la 16e édition du SIAM, prévue du 22 au 28 avril 2024, en remplacement de Jaouad Chami, qui a occupé le poste de commissaire général depuis 2006.

« Jaouad Chami a fortement contribué à faire évoluer le Salon depuis sa création, pour en faire un des plus grands évènements agricoles internationaux et une référence mondiale dans le secteur de l’agriculture », note le communiqué.

Et d’ajouter: « Avec le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et l’Association du SIAM, il a pu, grâce au support et à l’appui des différents partenaires et parties prenantes du SIAM, en faire, au fil des éditions, un rendez-vous incontournable des professionnels du secteur agricole, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale ».

A noter par ailleurs que la 16e édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), organisée sous le thème « Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients », aura comme invité d’honneur l’Espagne.

Le SIAM compte aujourd’hui parmi les plus grands évènements mondiaux dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole. Il a accueilli en 2023 plus de 923.000 visiteurs, 1.400 exposants, 2.000 éleveurs et 70 pays participants.