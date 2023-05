Entre jazz, fusions, musique mandingue, blues, pop et soul, l’affiche de la 16ème édition du festival Jazzablanca regroupe des univers musicaux multiples et réunit 18 groupes et artistes marocains, africains et internationaux.

Prévue du 22 au 24 juin, Jazzablanca sera de retour à Anfa Park et à la Place des Nations Unies. Pour cette 16ème édition, le festival présente une programmation où talent, passion et émotions seront au rendez-vous.

Le public aura rendez-vous avec Beth Hart, Mika, Nile Rodgers & CHIC, Aloe Blacc, ou encore Antibalas & Mehdi Nassouli, Kamaal Williams, La Femme, Sarah McCoy, Sona Jobarteh et bien d’autres.

S’exprimant lors d’un point de presse pour présenter cette nouvelle édition, le président de Jazzablanca, Moulay Ahmed Alami a indiqué que ce festival participe depuis 2006 à la diversité de la scène musicale et culturelle au Maroc et connaît une croissance constante, attirant des milliers de festivaliers plus nombreux et enthousiastes chaque année, ajoutant que le parcours de Jazzablanca est jalonné de temps forts, de concerts d’artistes légendaires et de découvertes musicales de tous les horizons.

Et de souligner que l’ancrage de Jazzablanca dans la ville, avec ses emplacements à Anfa Park et à la Place des Nations Unies, l’ambiance unique que le festival propose, ainsi que son engagement indéfectible pour le rayonnement de Casablanca, constituent la singularité du festival dans le paysage culturel marocain.

En proposant une ambiance unique, imprégnée de verdure, de convivialité et de rencontres, Jazzablanca donne à voir un cadre festivalier à part entière, où se côtoient des expériences musicales et humaines, a également fait savoir Alami. Pour la deuxième année consécutive, Jazzablanca s’étendra sur l’espace généreux de Anfa Park. Le Village, très apprécié des festivaliers, continuera de se réinventer et proposera de nouvelles activités et animations, qui font l’originalité de l’expérience Jazzablanca. En plus des nombreux restaurateurs présents, le village accueillera, comme chaque année, un espace gaming, une zone chill, une boutique Jazzablanca, ainsi que le marché des créateurs qui attire à chaque édition de nombreuses marques locales et nationales.

Avec 4 concerts par soir à Anfa Park, les artistes du festival se produiront sur deux scènes: la Scène 21 (18h00 et 19H45), placée sous le signe de la découverte de sonorités du monde tout en proposant différentes formes de jazz et la scène Casa Anfa (21h30 et 23H30) qui regroupera les têtes d’affiche de la 16ème édition.

Sur la Scène 21, la multi-instrumentiste britannique d’origine gambienne Sona Jobarteh donnera le coup d’envoi. Technicienne exceptionnelle imprégnée de la musique mandingue, elle saura marquer le public par sa présence scénique et son épatante maîtrise de la kora. Kamaal Williams, génie musical qui repousse les limites du jazz contemporain, viendra surprendre le public avec son dernier album « Wu Hen ». Ce londonien innovant et visionnaire, est un des leaders de la scène jazz-fusion mondiale. Vendredi 23 juin, la soirée débutera sur des notes de jazz, signées Ismail Sentissi. Prodige du jazz marocain et talentueux pianiste, il performera -en quartet- son premier album “Genoma”, conçu comme un véritable voyage initiatique à travers les sonorités du Maroc. La soirée se poursuivra avec le musicien ghanéen Gyedu-Blay Ambolley, pionnier de l’afro-jazz et du highlife. Le samedi 24 juin, la Scène 21 s’ouvrira sur les notes blues et soul de la chanteuse, pianiste et révélation américaine Sarah McCoy. Avec son style flamboyant et sa voix puissante, McCoy présentera son deuxième opus “High Priestess”.

Le groupe britannique GoGo Penguin offrira ensuite un concert électrisant. Ce collectif innovant associe la culture électronique à des influences minimalistes, jazz et rock. Défendus par des musiciens de renommée tels que Gilles Peterson et Jamie Cullum, GoGo Penguin sont actuellement les étoiles montantes les plus véloces du jazz européen.

Le 22 juin, la scène Casa Anfa s’ouvrira avec les sons créatifs et audacieux du groupe français La Femme. Cette formation incarne l’esprit rebelle et déjanté de la nouvelle scène rock française. Leur musique est une fusion enivrante de rock psychédélique, de pop, d’électronique, et de punk, qui secoue les conventions musicales et invite à la danse.

Le soir-même, c’est Nile Rodgers & CHIC qui donneront rendez-vous au public pour célébrer le disco-funk et le groove légendaire du guitariste hors pair.

Vendredi 23 juin, la reine du blues-rock américain Beth Hart sera sur scène pour conquérir le public de Jazzablanca avec sa voix puissante et son jeu de piano époustouflant. Elle interprétera ses plus célèbres tubes tels que “LA Song” et “Am I The One”, ainsi que son dernier album “War on my mind”. La soirée se poursuivra dans un registre soul avec la star mondiale Aloe Blacc. A la fois chanteur, parolier, rappeur, producteur, musicien et philanthrope américain, celui à qui on doit les hits mondiaux “Wake Me Up” et “I need a dollar”, présentera son dernier album “All love everything”, sorti en 2021.

Samedi 24 juin, Jazzablanca présentera un concert inédit qui réunira le musicien prodige de la musique gnaoua Mehdi Nassouli et le collectif new-yorkais Antibalas, adepte de l’afrobeat. Ensemble, ils proposeront une fusion surprenante garantissant une soirée mémorable. Le chanteur Mika, génie musical et figure incontournable de la pop actuelle, clôturera cette 16ème édition dans un torrent de couleurs, de charisme et d’émotions. L’artiste britannico-libanais interprétera ses plus célèbres titres.

Par ailleurs, Jazzablanca et la Fondation BMCI œuvrent chaque année pour valoriser et mettre en avant les talents nationaux. Grâce à ce partenariat, la scène BMCI continue de voir le jour sur la Place des Nations Unies. Libre d’accès, cette scène incarne la dimension urbaine et inclusive d’un festival profondément attaché à sa ville, qui se veut accessible à tous.

La scène BMCI accueillera 6 groupes marocains, dont les registres et sensibilités musicales font la belle part aux musiques du Sud. Ces musiciens feront voyager le public sur des rythmes à la fois ancestraux et résolument modernes, reflétant la richesse et la diversité culturelle du Maroc d’aujourd’hui.

Il s’agit de Izouran N-Sahara, Sound of Mint, Khmissa, Tarwa N-Tiniri, Badil et Jubantouja.