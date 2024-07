Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a visité, vendredi, le complexe sidérurgique et métallurgique de Riva Industries, réalisé au niveau du parc industriel Jorf Lasfar, Med-Z, à El Jadida, pour un investissement de 2,9 milliards de dirhams.

Ce projet, qui est de nature à renforcer la capacité de production et la souveraineté industrielle du Maroc, consiste en un complexe industriel intégré destiné à la production d’une variété de produits métallurgiques: fer à béton, fil machine, couronnes de grand diamètres, lingots en acier et aciers spéciaux, entre autres produits.

Le complexe industriel offre des opportunités professionnelles importantes pour la région, avec la création de 3.000 emplois, dont 1.100 emplois directs et stables.

Couvrant une superficie totale de 75 hectares, ce projet ouvre, ainsi, des perspectives prometteuses pour répondre aux besoins croissants du marché national mais aussi ceux d’autres marchés internationaux tels que l’Europe et l’Afrique en produits de fer à béton de qualité et à haute valeur ajoutée.

Dans une déclaration à la presse, Mezzour a souligné l’importance stratégique de l’industrie sidérurgique pour l’économie nationale, se félicitant de la concrétisation de ce projet ambitieux qui a été accompagné par l’Etat à travers plusieurs conventions d’investissement.

« Ce projet renforcera la capacité de la production nationale et la diversification des produits à forte intégration locale », a-t-il expliqué, notant que le projet s’aligne avec les Hautes Orientations Royales visant à renforcer la souveraineté industrielle, créer des emplois et moderniser le système industriel, étant donné que ce complexe utilise les dernières technologies en matière de transformation et de recyclage du fer.

Et de relever que la création de ce complexe s’inscrit dans le cadre d’une vision d’investissement visant à réduire les importations et à stimuler les exportations à travers la production de fer de haute qualité.

Le complexe sidérurgique du groupe « Riva Industries », a poursuivi le ministre, œuvre pour répondre aux besoins du marché national et contribue également à consolider les connaissances et l’expérience marocaines au niveau international.

De son côté, Abdelmajid Belmekki, président-directeur général du groupe Riva Industries, a soutenu que ce complexe industriel, porté par un capital 100% marocain, s’appuie sur les dernières technologies mondiales et répond aux normes internationales pour remplir les exigences de la concurrence nationale et internationale.

Il a noté que ce projet vise essentiellement à contribuer au renforcement de la souveraineté nationale dans ce domaine et à promouvoir le « Made in Morocco », précisant que l’accent est mis sur l’exploitation des matériaux collectés au Maroc pour les recycler et les réutiliser.

Le projet de « Riva Industries » comprend également des unités auxiliaires utilisant des technologies développées spécialisées dans le tri et la préparation des déchets ferreux, le traitement et recyclage des eaux et de la fumée ainsi que la transformation de l’électricité par des stations propres, la production des gaz et des matières essentielles au fonctionnement du complexe industriel.

A l’occasion de cette visite, Mezzour a remis à la société Riva Industries le certificat de conformité aux normes marocaines relatives au fil machine, en tant que premier opérateur marocain certifié pour ce type de produit.

Ce processus de certification a été effectué par l’IMANOR dans le cadre de la loi 12-06 relative à la normalisation, la certification et l’accréditation. La norme marocaine ayant servi de référence à cette certification et les procédures d’évaluation de la conformité associées sont équivalentes aux normes et pratiques internationales en la matière.