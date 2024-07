Le besoin de liquidité des banques s’est situé à 124,1 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire au mois de juin, contre 102,1 MMDH un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Dans ces conditions, BAM a porté le volume global de ses injections à 138,8 MMDH, dont 54,4 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, 51,7 MMDH à travers les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 32,7 MMDH destinés aux prêts garantis à long terme, souligne la Banque dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est élevé à 3,3 MMDH et le taux moyen pondéré s’est situé à 2,96% en moyenne, contre 3% le mois précédent, suite à la décision du Conseil de la Banque de réduire le taux directeur de 25 points de base (pb) à 2,75%, prise lors de sa réunion du 25 juin 2024.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux sont restés quasi-stables en juin, aussi bien sur le marché primaire que secondaire.

Pour ce qui est des taux créditeurs, ils ont enregistré, en mai, des hausses de 11 pb à 2,51% pour les dépôts à 6 mois et de 7 pb à 3,03% pour ceux à un an. Le taux minimum de rémunération des comptes sur carnet a été fixé pour le deuxième semestre de l’année 2024 à 2,48%, en repli de 25 pb par rapport au premier semestre.

Quant aux taux débiteurs, les résultats de l’enquête de BAM auprès des banques relatifs au premier trimestre 2024 indiquent une quasi-stabilité du taux moyen global à 5,40%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux particuliers ont augmenté de 15 pb à 6,09%, avec notamment une hausse de 4 pb à 7,22% pour les prêts à la consommation et un recul de 2 pb à 4,81% pour ceux à l’habitat.

S’agissant des taux appliqués aux crédits aux entreprises, ils ont baissé de 4 pb à 5,26% avec des replis de 5 pb à 5,30% pour les facilités de trésorerie, de 30 pb à 5,19% pour les prêts à la promotion immobilière ainsi qu’un accroissement de 21 pb à 5,11% pour les crédits à l’équipement.