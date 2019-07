Des cours supplémentaires et des travaux pratiques et dirigés seront programmés pour permettre aux étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, de passer leurs examens de rattrapage prévus en septembre prochain dans de bonnes conditions, a souligné le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Il s’agit d’une mesure qualitative qui va réunir les conditions adéquates pour que les étudiants passent leurs examens, a indiqué El Khalfi, relevant que ces cours supplémentaires seront programmées tout au long des mois suivants par les conseils des facultés concernées, avant l’organisation des examens de septembre prochain.