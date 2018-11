Infomédiaire Maroc – La présidence du Ministère public marocain a été admise en tant que membre à l’association internationale des procureurs, un cadre international qui s’emploie, entre autres, à améliorer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité.

Dans ce sens, le président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui a reçu, ce jeudi à Rabat, le secrétaire général de l’Association, Han Moraal, qui lui a remis les documents relatifs à l’admission de la Présidence du Ministère public marocain en tant que membre.

Selon un communiqué du Ministère public, les deux responsables ont abordé, à cette occasion, les perspectives de coopération entre le Ministère public marocain, l’Association et certains de ses membres.

Regroupant quelque 180 États de différents continents, l’Association internationale des procureurs a été créée en 1995 auprès de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

L’association, basée à La Haye, constitue un cadre international qui s’emploie à établir et renforcer les standards de conduite et d’éthique professionnelle des procureurs dans le monde, à promouvoir l’état de droit, la justice, l’impartialité et le respect des droits de l’Homme et à améliorer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité.

Rédaction Infomédiaire