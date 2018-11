Infomédiaire Maroc – Les Etats-Unis ont exprimé leur reconnaissance pour « le leadership » du Maroc dans la conduite d’un atelier maroco-américain important sur l’Initiative de sécurité contre la prolifération (ISP) des armes de destruction massive (ADM).

Cet atelier, tenu du 27 au 29 novembre à Rabat, « s’est révélé être une étape majeure dans l’élargissement de la portée et de l’efficacité de l’ISP en Afrique », a déclaré le département d’Etat américain dans un communiqué publié jeudi.

Organisé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et les Départements d’Etat et de la Défense des Etats-Unis d’Amérique, l’atelier a permis aux deux pays de discuter des capacités et des moyens d’intercepter les transferts présumés d’ADM, de leurs vecteurs et des matériels connexes.

Il a également porté sur des scénarios maritimes et terrestres offrant aux deux gouvernements l’occasion de partager leurs expériences, leurs compétences et les meilleures pratiques nationales en matière d’interception des envois illicites d’ADM, explique le département d’Etat.

Plus tôt cette année, l’ISP a célébré son 15ème anniversaire. À ce jour, 105 pays ont non seulement approuvé l’ISP, mais également organisé un certain nombre d’exercices, de réunions et d’ateliers similaires à celui de Rabat, rappelle la diplomatie américaine.

Ces événements ont permis aux pays adhérant à l’ISP d’améliorer leur capacité à intercepter les matériaux liés aux ADM. En 2018 seulement, les États-Unis ont planifié et exécuté conjointement plus de dix événements bilatéraux et multilatéraux réunissant plus de 60 pays, conclut la même source.

Rédaction Infomédiaire