Infomediaire Maroc – Le Maroc et le Sénégal ont signé un plan d’action visant la promotion de la coopération dans le domaine judiciaire.

A travers ce plan d’action, les 2 pays s’engagent à renforcer leur coopération à travers l’organisation au Maroc de sessions de formation sur la justice commerciale et les nouvelles méthodes de gestion administrative et financière des tribunaux, ainsi que l’usage de l’outil informatique, et ce dans le cadre de l’amélioration de l’administration judiciaire.

Et aux termes de ce plan d’action pour l’année 2018, les parties signataires ont convenu d’échanger les législations et les documents, en l’occurrence les textes législatifs nationaux et les accords et traités bilatéraux relatifs à la coopération judiciaire conclus avec d’autres pays.

Rédaction Infomediaire.