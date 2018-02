Infomediaire Maroc – La Fédération Internationale du Diabète (IDF), en partenariat avec les laboratoires Novo Nordisk, ont marqué la journée mondiale du cœur en décrétant le lancement de la 1ère étude internationale en ligne sur les risques cardiovasculaires chez les personnes diabétiques de type 2.

Cette enquête, appelée “Taking Diabetes to Heart’’ (Prendre le diabète à cœur), est menée jusqu’en mars 2018 dans 12 langues dont l’arabe et le français, sur différents pays dont le Maroc. Et c’est la Société Marocaine d’Endocrinologie, diabétologie et nutrition (Smedian) est chargée de piloter la déclinaison de l’enquête sur le Maroc.

Rédaction Infomediaire.