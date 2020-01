Le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mustapha Fares a mis en exergue, mardi à Rabat, les importants résultats obtenus et la nécessité de les mettre à profit.

Intervenant à l’ouverture de la première session du CSPJ au titre de l’année 2020, Fares a renouvelé ses remerciements aux membres du Conseil pour les efforts déployés afin de hisser le système judiciaire à la place qui lui échoit et de réaliser les ateliers de réforme souhaités, exprimant “sa fierté des importants résultats obtenus, considérés comme une bonne semence dans laquelle on doit investir afin d’en récolter les fruits dans un avenir proche”.

Selon un communiqué du CSPJ, Fares a appelé les membres du Conseil à accélérer le rythme des travaux et à maintenir la ligne ascendante des résultats, à travers des initiatives positives et des observations objectives.

Il a, également, incité les membres du Conseil à faire preuve d’un engagement responsable vis à vis des programmes et projets, afin “d’affermir les valeurs d’une équipe forte avec son message riche et son expérience, sa sagesse, son audace et son engagement”, tout en gardant à l’esprit les Hautes Orientations Royales qui aspirent à une justice moderne, forte, efficace et éthique et à un pouvoir judiciaire citoyen proche des attentes des justiciables et à leur service, sauvegardant les libertés, garantissant les droits et instaurant la sécurité dans toutes ses dimensions, a souligné la même source.

Lors de cette session, le Conseil pourvoira les postes de responsabilité vacants, déterminera les postes pour les juges promus en 2019 et nommera des juges pour certaines responsabilités, ainsi que les attachés judiciaires de la 43-ème promotion.

Il abordera, également, diverses questions, telles que les décisions relatives aux demandes de transferts et aux poursuites disciplinaires, note-t-on.

Le CSPJ tient au moins deux sessions par an. Cette institution constitutionnelle gère la situation professionnelle des juges, conformément aux principes de l’égalité des chances, du mérite, de l’efficacité, de la transparence, de l’impartialité et de l’égalité.

Elle veille, également, au respect des valeurs judiciaires et à la promotion d’une culture d’intégrité et d’éthique, de manière à renforcer l’indépendance de la justice. Le Conseil élabore, de sa propre initiative, des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et émet les recommandations pertinentes.