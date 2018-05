Infomédiaire Maroc – La cérémonie de nomination de la 1ère promotion de responsables judiciaires après l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) s’est tenue, à Rabat, en présence de personnalités judiciaires et gouvernementales.

Organisée par la Cour de cassation, la cérémonie d’installation de cette promotion, composée de 19 présidents de cours d’appel et de tribunaux de 1ère instance, procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi, marque une nouvelle étape dans la gestion de la chose publique et la consécration de l’indépendance du pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution, et reflète la détermination de parachever la réforme de la Justice, à travers la mise en exergue du rôle central du responsable judiciaire, tenu de veiller sur la bonne application de la loi et le respect des principes de justice et d’équité.

Rédaction Infomédiaire