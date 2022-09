Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi s’est entretenu, jeudi à Abou Dhabi, avec son homologue émirati, Abdullah bin Sultan bin Awad Al-Nuaimi.

Un communiqué du ministère de la Justice indique que cette rencontre a été l’occasion pour Ouahbi de passer en revue les axes de la réforme globale et profonde que connaît le système judiciaire, qui représente un chantier stratégique pour le Royaume du Maroc, et de mettre en exergue les étapes importantes qui ont été franchies en matière de réforme judiciaire, au niveau des lois et législations en place, des infrastructures des tribunaux et de la digitalisation, entre autres.

Cette rencontre a également été l’occasion idoine pour discuter des réformes et développements importants qu’ont connus les Emirats arabes unis dans le domaine de la justice, relève le communiqué.

A cet égard, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération à même de promouvoir et de développer les relations bilatérales en matière judiciaire et se sont également attardées sur l’ensemble des opportunités à saisir pour renforcer ses mécanismes au service des intérêts communs.

Cette coopération tire sa force des liens fraternels solides unissant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, reflétés dans le développement continu des échanges entre les deux pays et ce, à tous les niveaux, politique, économique, médiatique, scientifique, touristique, sécuritaire, culturel et judiciaire, relève le communiqué.

Par ailleurs, les deux parties ont exprimé leur volonté de hisser la coopération judiciaire au plus haut niveau, notamment à travers l’approfondissement du dialogue entre les experts marocains et émiratis, la concrétisation de cette coopération par le biais de différents accords relatifs aux domaines commercial, civil et de l’état-civil, et l’échange d’expériences en matière de digitalisation, des infrastructure des tribunaux ainsi qu’au niveau de la poursuite de la mise en œuvre des accords communs et ce, au service de la justice et de sa noble mission.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de visites qu’effectue le ministre de la Justice dans huit pays arabes, à savoir l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, le Sultanat d’Oman, les Emirats arabes unis, la Jordanie et l’Egypte, conclut le communiqué.