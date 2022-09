Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a co-présidé, à New York, avec son homologue danois, Jeppe Kofod, le lancement officiel de l’initiative « Pledge to Predictable Payments ».

Intervenant lors d’une réunion organisée mercredi à cette occasion, Bourita a souligné que cette initiative incarne un multilatéralisme axé sur l’action, qui demeure nécessaire pour remédier à la crise multidimensionnelle mondiale actuelle.

« Conformément à son engagement de longue date en faveur du multilatéralisme et du rôle de l’ONU, le Maroc, sous la Haute Vision de SM le Roi Mohammed VI, a été parmi les premiers États membres à rejoindre cette initiative, » a rappelé le ministre.

Le multilatéralisme traverse sa crise la plus importante depuis la création de l’ONU, car les divisions idéologiques et une focalisation étroite sur les intérêts nationaux menacent l’esprit même sur lequel l’organisation des Nations Unies a été fondée il y a plus de sept décennies, a poursuivi Bourita.

Du point de vue du Maroc, rétablir la confiance dans le multilatéralisme et les Nations Unies exige que l’accent soit mis sur des mesures pratiques pour renforcer ses institutions, pour rendre son action non seulement plus efficace, mais aussi pour répondre aux besoins des populations, a-t-il affirmé, notant que « le multilatéralisme n’est pas un luxe, mais une nécessité ».

« Des ressources financières solides et prévisibles sont les conditions de base pour construire un multilatéralisme axé sur l’action auquel nous aspirons, » a relevé le ministre.

Le paiement régulier des contributions au budget ordinaire de l’ONU est une condition sine qua non pour le bon fonctionnement des différentes agences des Nations Unies, à la lumière des défis auxquels fait face l’ONU, liés notamment au changement climatique, à la sécurité alimentaire, à la sécurité énergétique, et à la réduction de la pauvreté, a ajouté Bourita.

« Ces défis remettent en question notre capacité collective à atteindre les Objectifs de développement durable d’ici 2030, » a-t-il souligné.

Le ministre, qui s’est félicité de l’amélioration de la situation financière des Nations Unies pour l’exercice 2022, grâce à l’appel lancé par le Secrétaire général, a souligné toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire pour remédier à la grave crise financière à laquelle l’ONU est confrontée.

« En effet, le Maroc considère qu’il est inacceptable que l’action de l’ONU soit dictée par la disponibilité des liquidités plutôt que la planification et les priorités politiques identifiées par ses États membres à la lumière des défis actuels. »

Le Royaume, dont l’engagement envers le multilatéralisme et la centralité de l’ONU demeure indéfectible depuis son indépendance, reste déterminé à s’acquitter régulièrement de ses contributions au budget ordinaire de l’ONU dans les 30 jours suivant le début de l’année, a assuré Bourita.

Et d’ajouter que le Maroc fournit également un appui à diverses agences des Nations Unies à travers des contributions volontaires, qui ont atteint 1,4 million de dollars en 2022, en plus de sa contribution au budget ordinaire de l’Organisation.

Les États membres sont encouragés à payer leurs contributions en totalité et à temps afin de fournir aux Nations Unies les ressources nécessaires pour accomplir efficacement ses missions, qui sont devenues d’autant plus cruciales à la lumière de la crise multidimensionnelle actuelle, a affirmé Bourita.

De son côté, le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod a invité tous les États membres à signer cet engagement « pour la planète, pour les générations futures et pour notre prospérité partagée ».

L’incertitude des Nations Unies concernant le paiement des contributions des Etats membres entrave sa capacité à effectuer ses missions et à planifier son action, d’où l’importance cruciale de cette initiative, a-t-il relevé.

Le lancement officiel de l’initiative « Pledge to Predictable Payments » a eu lieu en marge d’une réunion, marquée par la présence de plusieurs diplomates et responsables de l’ONU, dont l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale.

La réunion a été l’occasion pour les pays participants de procéder à la signature de l’appel visant à assurer la régularité du paiement des contributions au budget de l’ONU.

Cette initiative a été initialement lancée en septembre 2021 par un groupe d’Etats Membres des Nations Unies, dont le Maroc, avec pour objectif de s’engager à assurer la régularité des contributions des Etats Membres au budget ordinaire des Nations Unies.

Elle illustre l’engagement indéfectible du Royaume du Maroc en faveur du multilatéralisme et la centralité du rôle des Nations Unies, conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.