Les Marocains Said Benlahcen et Farid Elkhemmal ont remporté la 9e édition du Prix «Katara» du roman arabe dans les catégories études et critiques du roman et roman de jeunesse, respectivement.

Lors de la cérémonie de présentation des gagnants, la Fondation du village culturel (Katara) a indiqué que Benlahcen a remporté ce prix pour son étude portant sur la «Culture du roman arabe contemporain», alors que Mohamed Zidan (Égypte) a été couronné dans la même catégorie pour son étude «Rhétorique du texte romanesque contemporain» et Nahla Rahil (Égypte) pour son étude «Réconcilier les identités, l’intersectionnalité du genre et de la race dans l’autobiographie féministe».

Dans la catégorie des romans de jeunesse, Elkhemmal a été récompensé pour son roman «Centipède», aux côtés d’Ahmed Toussoun (Égypte) pour son roman «Le vendeur de mouchoirs» et d’Abdelmajid Hussein Zrakit (Liban) pour son roman «Le merveilleux voyage, Fils de la Lune».

Les gagnants dans la catégorie des romans arabes publiés sont Achraf Al-Achmaoui (Égypte) pour son roman «L’association secrète des citoyens», Racha Adly (Égypte) pour son roman «Vous brillez, vous brillez» et Mohamad Al-Yahyai (Sultanat d’Oman) pour son roman «La guerre».

Quant à la catégorie des romans inédits, Rami Raafat (Égypte) a gagné pour son roman «Komala, fils du feu… et son voyage dans les Royaumes des puissants», Mohamed Turki Daafis (Syrie) pour son roman «Une ville habitée par Folie» et Mustapha Bouri (Algérie) pour son roman «Les dernières répétitions».

Dans la catégorie des romans qataris publiés, Abdurrahman ben Salem Al Kuwari a été couronné pour son roman «Semedra».

Plus tôt dans la journée, la Foire du livre de Katara et l’exposition d’Ihssan Abdel Koudous, choisi comme personnalité de l’année, ont été ouvertes dans le cadre de cette manifestation culturelle qui se poursuit jusqu’au 20 octobre.