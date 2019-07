Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’Économie numérique a organisé, mercredi, une visite à la plateforme industrielle intégrée Atlantic Free Zone (AFZ) à Kénitra, au profit des membres de la commission des secteurs productifs de la chambre des Représentants.

Cette visite à laquelle ont pris part le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le Président du Directoire de MedZ, Omar El Yazghi, avait pour objectif de permettre aux parlementaires de prendre connaissance des avancées notables réalisées au sein de cette zone et de la dynamique d’investissement qui s’y déploie, indique un communiqué du ministère.

Pour rappel, la plateforme intégrée AFZ dont les travaux de construction ont été lancés par le Roi Mohammed VI en 2010 a été mise en place dans le dessin d’ériger la région de Rabat-Salé-Kénitra en pôle industriel compétitif.