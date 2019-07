Le groupe Kerzner International annonce la nomination de Sergio Pereira au poste de directeur général de Mazagan Beach & Golf Resort. Pereira, qui jouit d’une expérience de plus de 20 ans dans l’industrie hôtelière, sera désormais responsable de l’ensemble des opérations et du développement stratégique du complexe, tout en dirigeant l’équipe Mazagan, indique Kerzner International dans un communiqué.

Pour rappel, Pereira a rejoint Kerzner International en 2017 en tant directeur Resort de Mazagan. Selon le groupe, il a contribué « de manière significative » à ce que le complexe atteigne les meilleurs scores de satisfaction des clients, et enregistre les revenus et le REVPAR les plus élevés à ce jour durant l’année 2018.