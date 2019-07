Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé six propositions de nomination à de hautes fonctions. Au niveau du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Abdelouahed Rahal a été nommé directeur général du Commerce.

Aussi, au niveau du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Fekhaoui a été nommé directeur de l’Institut scientifique de Rabat-Université Mohammed V, alors que Jamal Eddine El Hani a été nommé, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Rabat, Université Mohammed V.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Farid El Bacha au poste de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal Rabat-Université Mohammed V et de Abdellatif Kadday au poste de doyen de la faculté des sciences de l’éducation de Rabat-Université Mohammed V. et enfin, au niveau du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, Hassan Hitam a été nommé directeur des combustibles, secteur de l’Energie et des mines.