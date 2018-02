Infomédiaire Afrique – L’agence de notation Moody’s a dégradé la note du Kenya de B1 à B2, à la suite d’un processus entamé le 2 octobre dernier.

Les analystes soulignent en effet une ‘‘érosion des performances fiscales’’ et des ‘‘risques de liquidité croissants ‘’. Ils pointent notamment une augmentation de la dette publique de 5 points entre l’année fiscale 2016-2017 (56 % du PIB) et l’année fiscale 2017-2018 (61 %). Celle-ci devrait même atteindre 61 % du PIB en 2018-2019. À titre de comparaison, ce taux n’était que de 41 % en 2011-2012.

Le pays s’est lancé dans un vaste plan de développement des infrastructures, qui, avec le ralentissement de la perception des taxes, a fait grimper les déficits (5,3 % en 2016-2017) et creusé la dette. Et l’agence de notation ne prévoit pas d’amélioration de ce côté-là : ses prévisions font état d’un déficit de plus de 4 % pour les 2 prochaines années. Quant au service de la dette, qui représentait 13,7 % du PIB en 2012-2013, il est passé à 19 % en 2017-2018, et devrait s’établir à 20 % en 2018.

Rédaction Infomédiaire