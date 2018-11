Infomédiaire Afrique – Le Kenya devra émettre ce mercredi un emprunt obligataire domestique de 50 milliards de shillings (489 millions de dollars) pour financer des projets d’infrastructures, indique la Banque Centrale dans un communiqué, relayé par les médias kényans.

D’une maturité de 20 ans, cet emprunt devra servir à financer la construction d’une route ainsi que des projets dans les domaines d’approvisionnement en eau potable et en électricité, a-t-on précisé de même source. Fin octobre dernier, le Trésor public kényan avait annoncé son intention d’émettre des euro-obligations et de contracter des prêts syndiqués pour mobiliser près de 2,8 milliards de dollars dans le cadre du programme « Big Four » du président Uhuru Kenyatta (sécurité alimentaire, logements abordables, industrialisation et accès aux soins de santé).

Selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI), la dette publique totale du Kenya devrait culminer à 63,2 % du produit intérieur brut à la fin de l’année 2018 contre 58 %, une année auparavant.

Rédaction Infomédiaire