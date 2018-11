Infomédiaire Afrique – Plus de 1 000 participants sont attendus à la première édition de l’Africa Green Growth Forum, prévu du 26 au 30 novembre prochain à Kigali, au Rwanda, sous le thème « Pour une Afrique verte et résiliente », apprend-on lundi auprès des organisateurs.

Organisé par un certain nombre d’institutions et d’organisations œuvrant pour la croissance verte au Rwanda et à travers le continent, dont le ministère rwandais de l’Environnement, ce forum sur la croissance verte en Afrique « partagera les meilleures pratiques internationales et mettra en lumière l’importance d’une transformation économique durable », précise-t-on.

Le forum vise à encourager le secteur privé à investir davantage dans la croissance verte et à établir des partenariats avec parties prenantes œuvrant dans ce domaine, souligne les organisateurs qui notent que cet évènement sera l’occasion de débattre des défis et enjeux environnementaux qui guettent le continent africain.

D’après les initiateurs, « il est urgent d’élargir le partage des outils et de l’expérience en matière de développement durable face à des changements de plus en plus rapides du climat de la Terre et ses graves répercussions sur le développement de l’Afrique ».

De tels efforts ne seront couronnés de succès que si l’Afrique se réunit pour partager les meilleures pratiques, mobiliser des ressources et encourager les investissements et l’innovation en matière de la croissance verte.

Le premier Forum africain sur la croissance verte, qui verra la participation, entre autres, de décideurs, d’experts, d’investisseurs et de chercheurs, est organisé pour faire avancer ces efforts et attirer l’attention sur l’importance de la transformation économique durable pour le continent.

Au programme de cette manifestation, figurent des tables rondes sur la croissance verte au Rwanda et en Afrique, une conférence sur la politique de la croissance verte au Rwanda, des ateliers thématiques et des rencontres BtoB.

Rédaction Infomédiaire