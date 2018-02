Infomediaire Maroc – Dakhla a réuni, du 20 au 25 février, les meilleurs jeunes kitesurfeurs d’Afrique et d’Europe, pour disputer les places de qualifications aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Buenos Aires en octobre 2018.

Et après 5 jours de rudes compétitions dans l’épreuve Kitesurf entre 61 jeunes riders d’Europe et d’Afrique, 4 riders ont pu se qualifier et décrocher leurs places directement aux JOJ.

Il s’agit du marocain Youness Ouahmid, qui a présenté une magnifique prestation durant toute la durée de compétition, et la sud-africaine Rut Gows (pour l’Afrique) et le slovène Toni Vodisek et l’italienne Sofia Tomasoni (pour l’Europe).

Rédaction Infomediaire.