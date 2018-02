Infomédiaire Maroc – Le coup d’envoi des qualifications continentales Europe et Afrique de Kitesurf pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), organisée du 20 au 25 février à Dakhla, a été donnée.

Cette 1ère au Maroc et à Dakhla, va réunir 61 jeunes ‘‘riders’’, filles et garçons, âgés entre 15 et 18 ans, représentant 18 pays d’Europe et d’Afrique : France, Allemagne, Italie, Pays Bas, Pologne, Russie, Espagne, Ukraine, Grande Bretagne, Croatie, Monaco, Slovénie, Suisse, Turquie, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie et Mozambique.

Il s’agit d’un événement sportif international organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, en partenariat avec l’Association Lagon Dakhla, l’International Kiteboarding Association (IKA), et sous l’égide du Comité National Olympique.

Rédaction Infomédiaire