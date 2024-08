La marque Krispy Kreme a annoncé, ce lundi, l’ouverture de sa première boutique au Maroc le 9 août 2024, renforçant sa position en tant que leader dans la région Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

« La marque, célèbre pour ses emblématiques Doughnuts originaux et son café, préparera désormais des Doughnuts frais quotidiennement au Maroc. Cette étape marque une expansion stratégique dans la région du MENA, renforçant la position de Krispy Kreme en tant que leader dans cette région dynamique », indique Krispy Kreme dans un communiqué.

Le choix du Maroc pour cette nouvelle implantation est motivé par sa vitalité économique et les habitudes de consommation de sa population, qui valorisent les moments de plaisir et de convivialité, fait savoir la même source.

« Notre décision d’entrer sur le marché marocain s’inscrit dans notre stratégie d’expansion plus large dans la région MENA », a souligné Raphael Duvivier, directeur du Développement chez Krispy Kreme, cité par le communiqué.

« Nous savons que nos beignets et notre café emblématiques ajouteront une touche de joie aux consommateurs marocains et renforceront notre présence sur ce marché crucial », a-t-il poursuivi.

La boutique marocaine, située à Arribat Center, introduira le célèbre concept de boutique HOTlight, également connu sous le nom de « Boutique Théâtre », où les consommateurs peuvent voir les beignets être glacés et servis frais et chauds directement depuis la ligne de production. Ce concept offre une expérience immersive et engageante, permettant aux clients d’assister en temps réel au processus captivant de fabrication des Doughnuts Krispy Kreme.