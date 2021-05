Pour accompagner les organismes souhaitant adopter un management efficace de l’énergie, KSB Maroc a introduit une nouvelle technologie de pompes à forte conscience énergétique. Ce n’est pas tout. La filiale marocaine du leader mondial de la pompe offre un accompagnement personnalisé avec des solutions technologiques sur mesure répondant à la norme ISO 50001.

Consciente que s’engager à réduire l’impact sur le climat n’est plus un luxe, KSB Maroc a introduit, au Maroc, la technologie ‘Conscience énergétique’ qui offre des pompes et des solutions de suivi compatibles avec les besoins des organisations soucieuses de réduire leur consommation d’énergie ou s’inscrivant dans un système de management de l’énergie (SMÉ).

La technologie KSB ‘Conscience énergétique’ consiste en des Pompes à faible consommation et des Moteurs SupermE, ayant un fonctionnement économe en énergie au point nominal grâce au rendement élevé.

En plus de ses équipements à faible consommation énergétique, la technologie KSB ‘Conscience énergétique’ offre le SES Système Efficiency Service, qui est un dispositif de surveillance de pompes, mesurant leur rendement ainsi que le système intelligent KSB Guard et l’outil de veille du fonctionnement des pompes, KSB Pumpmeter. Ces outils permettent de suivre la consommation et garantissent ainsi une meilleure efficacité énergétique.

Par ailleurs, les Experts qualifiés de KSB Maroc offrent un service de conseil et d’accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques des organismes souhaitant optimiser leur consommation d’énergie, en leur offrant des solutions et des produits sur mesure.

« En dotant le marché marocain de pompes KSB moins énergivores, nous ambitionnons de soutenir les organismes souhaitant améliorer leur performance énergétique», déclare Toufik Ouerdani, Ingénieur -Responsable du secteur Chimie & Pétrochimie au sein de KSB Maroc. « Ayant fait leur preuve dans d’autres marchés notamment dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie au sein degroupes mondiaux à l’instar de BASF, nos pompes à faible consommation d’énergie sont aujourd’hui disponibles au Maroc pour servir les opérateurs locaux et soutenir leur stratégie d’efficacité énergétique.», poursuit Ouerdani.

De grande qualité, la technologie KSB ‘Conscience énergétique’ respecte la norme ATEX et offre des pompes étanches, fiables et robustes au même titre que le reste des pompes KSB.

Il est à noter que le Groupe KSB s’est engagé, depuis plusieurs années, dans une stratégie de développement des technologies à haute efficacité énergétique. Aujourd’hui, KSB Maroc déploie concrètement cette stratégie dans le marché local, en cohérence avec la stratégie énergétique du Royaume.