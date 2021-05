Wafa Assurance a annoncé ce lundi 24 mai, la nomination de Abderrahim ITTAS en tant que Directeur Exécutif en charge du Pôle Assurances Non Vie des Particuliers. Ce pôle comprend les Directions de l’Animation Commerciale des Réseaux Agents & Courtiers, de l’Automobile, des Risques Divers ainsi que le Marketing et la Communication.

ITTAS est titulaire d’un DESS en Marketing. Il a rejoint Wafa Assurance en 1993 pour occuper plusieurs fonctions dans l’animation commerciale bancassurance jusqu’à en assurer la responsabilité. ITTAS a fait preuve d’engagement et de détermination pour entreprendre et réussir différentes missions qui ont concerné des challenges commerciaux, de refonte et de développement aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’international.

A fin 2020, l’Animation Commerciale Bancassurance de Wafa Assurance concerne près de 3000 points de vente, porte un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards de DH, des encours de plus de 20 milliards de DH, et sert plusieurs millions de clients.

ITTAS et les équipes de Wafa Assurance oeuvreront au renforcement des parts de marché , à l’amélioration continue de l’expérience client et de la qualité de service, à l’accompagnement des réseaux partenaires et à l’encouragement de l’adoption du digital.