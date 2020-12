Najwa El Iraki a été classée dans le Choiseul 100 Africa du 28 Décembre 2020, référence mondiale qui classe les 200 premiers jeunes dirigeants d’Afrique de 40 ans ou moins.

El Iraki est dirigeante d’un cabinet de conseil en development des affaires et transactions financières sur le continent africain , AfricaDev Consulting (www.africadevconsulting.com)- Elle occupe aussi la fonction de représentante générale du Lloyd’s of London en Afrique du Nord et de l’Ouest , premier marché mondial de l’assurance spécialisé et de la réassurance.

El Iraki est classée dans le Top 10 des marocains cette année, en compagnie de Badr Alioua, President directoire de Wafasalaf, Marouane Ameziane, VP du Groupe OCP, Abdellatif Kabbaj, DG de Soft Group, Saad Sefrioui, DG Délégué du Groupe Addoha, Mehdi Alj, PDG de Sanam Agro, Mehdi Bennouna, DG de Mutandis… A noter qu’elle est la seule “entrepreneure” marocaine classée figurant ainsi dans le Top 5 africain de ce classement.