Le Maroc a été classé deuxième, en remportant quatre médailles, dont une en or, samedi lors de la deuxième session de l’Olympiade arabe des mathématiques, organisée par l’organisation arabe pour l’éducation la culture et les sciences (ALECSO).

En plus de la médaille d’or remportée par Aya Akerjout, le Maroc a aussi obtenu deux médailles en argent grâce à Mouad El Mouatassim et Mohamed Ayoub Mabtol, ainsi qu’une médaille en bronze gagnée par Aymen Moutie, a précisé l’ALECSO dans un communiqué.

Cette compétition a connu la participation de candidats venus de dix pays arabes, à savoir la Tunisie, le Maroc, Algérie, Palestine, l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Liban, la Mauritanie, l’Egypte et l’Irak. Avec quatre médailles, dont une en or, le Maroc a ainsi été classé deuxième derrière l’Arabie Saoudite, première avec deux médailles d’or et deux en argent.