La Banque africaine de développement (BAD) a octroyé, ce 26 juillet, au Maroc deux prêts de 130 millions de dollars chacun pour financer une zone industrielle dans le port de Nador West Med et améliorer la gouvernance économique du pays, rapporte Reuters.

Ces financement porte la contribution totale de la BAD aux projets liés à Nador West Med à 489,8 millions d’euros. Le port en eaux profondes, actuellement en construction, devrait accueillir le premier terminal de gaz naturel liquéfié du Maroc, avec une capacité attendue de 3,5 millions de conteneurs.

Ce développement stratégique vise non seulement à renforcer l’infrastructure portuaire du Maroc, mais aussi à améliorer le climat des affaires et la résilience économique face aux chocs externes et au changement climatique.

Le deuxième prêt de la BAD soutient les plans du Maroc pour renforcer la gouvernance des entreprises publiques et stimuler un environnement économique plus robuste.