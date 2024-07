Le Conseil de la concurrence a validé, mercredi, la création par OCP Green Energy et l’Australien Fortescue d’une joint-venture constituée et contrôlée conjointement par les deux sociétés.

La JV sera une entité nouvellement constituée de droit marocain, dont l’objet social est de développer des actifs dédiés à la production d’énergie verte, avec un accent particulier sur la production d’hydrogène et d’ammoniac verts ainsi que sur les engrais verts. La JV s’attachera également au développement industriel en amont et en aval, ainsi qu’aux activités de recherche et développement technologique.

OCP Green Energy est une société anonyme de droit marocain dont le capital social est détenu dans son intégralité par OCP S.A. La société est un acteur mondial spécialisé dans la production et la commercialisation d’énergie électrique à partir de sources renouvelables.

Fortescue Future Industries est une société holding qui est directement détenue par « Fortescue Future Industries Pty Ltd », une société spécialisée dans la recherche, le développement et la production d’électricité verte, d’hydrogène vert, d’ammoniac vert et d’autres produits industriels verts liés aux sources et utilisations d’énergie renouvelables.