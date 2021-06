Les étapes de Laâyoune et de Dakhla du roadshow ‘‘Les Régionales de l’Investissement’’ organisé par la Banque Populaire, respectivement les 9 et 11 juin, ont suscité un réel engouement de la part des investisseurs régionaux et des différents acteurs économiques, témoignant de la forte dynamique d’investissement dans ces régions qui regorgent d’opportunités.

Et en clôture de cet évènement, le Président Mohamed Karim Mounir a donné le coup d’envoi des travaux de construction de la nouvelle succursale de la Banque Populaire à Dakhla. Cette inauguration témoigne de la ferme volonté du groupe BCP de renforcer son engagement auprès de la population et des entreprises de nos régions du sud, en adéquation avec ses valeurs de Proximité et de Citoyenneté.